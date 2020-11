Droga: 39mila euro e 380 piante di marijuana in casa, arrestati 3 cittadini albanesi tra Milano e Alessandria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine della perquisizione, l'indagato è stato accompagnato in Questura di Milano per essere sottoposto alle procedure di identificazione: sotto un alias è risultato destinatario del provvedimento restrittivo, dovendo espiare la pena di 1 anno, 6 mesi e 13 giorni di reclusione per aver fatto reingresso illegale in Italia. Con riferimento, invece, alla documentazione rinvenuta presso la sua abitazione, gli agenti della Squadra Mobile milanese, unitamente ai poliziotti della Squadra Mobile di Alessandria si sono recati a Quattordio per perquisire il locale emerso dai documenti sequestrati all'albanese. All'interno della cascina, gli agenti hanno scoperto una "coltivazione" di marijuana, in quel momento attiva e perfettamente funzionante, composta da 380 piante, con aree attrezzate per l'essiccazione ed il confezionamento dello stupefacente. I due albanesi presenti all'interno dello stabile, entrambi incensurati e in regole con le norme in materia di immigrazione, sono stati arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed a loro carico sono stati sequestrati 25.000 euro. (Com)