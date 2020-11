Perù: migliaia di persone manifestano contro il nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone sono scese ieri nuovamente in strada in numerose città del Perù per protestare contro la destituzione del presidente Martin Vizcarra, mentre al palazzo di governo di Lima si insediava il gabinetto ministeriale guidato dal nuovo primo ministro Antero Flores Araoz. Secondo quanto riferisce l’emittente “Rpp” non sono mancati gli episodi di tensione tra forze di polizia e manifestanti, concentrati soprattutto nel centro della capitale Lima. L’Istituto della stampa del Perù (Ipys) ha postato sul suo profilo Twitter la foto di un giornalista ferito alla gamba da un proiettile e ha accusato la polizia di “sparare direttamente a giornalisti e manifestanti”. "La reazione della polizia è brutale e sproporzionata", ha denunciato l'Istituto, che ha chiesto alle autorità di "rispondere di questi atti gravi". Sentita dall'emittente "Rpp" la nuova ministra della Giustizia, Delia Munoz, ha dichiarato che le manifestazioni sono alimentate da gruppi con interessi politici, senza tuttavia specificare quali. (segue) (Mec)