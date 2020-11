Germania: Covid, per Istituto Koch 23.542 casi in 24 ore, massimo storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 23.542 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Germania nelle ultime 24 ore, massimo storico dall'inizio della pandemia a marzo scorso. Le vittime sono 218. È quanto rende noto oggi l'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, in totale i contagiati sono 751.095, mentre i decessi ammontano a 12.200 e le guarigioni a 481.7'00, di cui 13.900 nelle ultime 24 ore. (Geb)