Francia: Hollande, lavoro su nuova forza politica in vista delle presidenziali

- L'ex presidente francese, Francois Hollande, ha dichiarato di voler "lavorare alla costruzione di una nuova forza politica" in vista delle elezioni presidenziali del 2022. "Senza questa nuova forza la sinistra di governo non avrà una candidatura capace di vincere le presidenziali. È da questo movimento che arriverà la soluzione", ha detto Hollande in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Parisien". "Colui che condurrà il progetto suscettibile di ridare speranza non può essere considerato un mediocre", ha aggiunto Hollande senza dare dettagli su una sua possibile candidatura. "Non credo nell'ossessione o nella rivincita e ancora meno nel rancore" ha detto l'ex capo di Stato.(Frp)