Regno Unito: rappresentanti Nhs chiedono al cancelliere Sunak di aumentare la spesa sanitaria

- I rappresentanti del sistema sanitario nazionale britannico (Nhs) hanno richiesto ufficialmente al governo attraverso una lettera inviata al cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak di aumentare la spesa pubblica in ambito sanitario. La richiesta arriva in seguito all'impegno, annunciato dal cancelliere stesso circa due settimane fa, di dare all'Nhs "qualsiasi cosa di cui avesse bisogno" per affrontare il costo della pandemia. Da quanto si legge nella lettera, i rappresentanti ricordano come la salute e il benessere di centinaia di migliaia di pazienti potrebbero essere messi a rischio se nuove e necessarie risorse non dovessero venire allocate nella revisione di spesa prevista dal cancelliere per il 25 novembre. La richiesta arriva inoltre in seguito alla pubblicazione di dati che mostrano come, in seguito all'arrivo degli effetti della pandemia sul sistema, i tempi di attesa negli ospedali per trattamenti non relativi al Covid-19 si siano allungati in media di 100 volte. (Rel)