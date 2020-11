Romania: presidente Iohannis riceverà premio europeo Carlo Magno nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno Klaus Iohannis prenderà parte oggi alla videoconferenza per il premio europeo Carlo Magno, organizzato dalla società per il premio internazionale di Aquisgrana. Per occasione, il capo dello Stato romeno terrà un discorso nel panel dal titolo "Superare le divergenze all'interno dell'Unione europea". Secondo un comunicato dell'amministrazione presidenziale di Bucarest, all'evento parteciperanno alti funzionari tedeschi ed europei, ex vincitori del premio internazionale Carlo Magno, insieme ad analisti, giornalisti e rappresentanti dell'ambente imprenditoriale. Il premio internazionale Carlo Magno viene assegnato ogni anno nella città di Aquisgrana a personaggi o organizzazioni pubbliche che si sono distinti per il loro particolare coinvolgimento a favore dell'unità europea o della cooperazione tra Stati membri. (segue) (Rob)