Egitto: elicottero caduto in Sinai, ministero estende condoglianze per vittime "doloroso incidente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha espresso le “più sentite condoglianze” per la morte di otto membri della Forza multinazionale e osservatori (Mfo) nella penisola del Sinai. "Il governo e il popolo della Repubblica araba d'Egitto esprimono le loro più sentite condoglianze ai governi degli Stati Uniti d'America, della Francia e della Repubblica Ceca e al comando della Forza multinazionale e osservatori (Mfo) nel Sinai, così come alle famiglie delle vittime che sono morte a seguito di un incidente in elicottero a causa di un guasto tecnico sopra l'isola di Tiran", si legge in un comunicato del ministero degli Esteri. "La Repubblica araba d'Egitto - prosegue la nota - esprime il suo sincero augurio di una pronta guarigione ai feriti in questo doloroso incidente". Sei militari statunitensi, un francese e un ceco sono rimasti uccisi ieri nello schianto di un elicottero militare nella penisola del Sinai, in Egitto, secondo quanto riferito in una nota dalla Mfo, la missione di peacekeeping incaricata di monitorare il rispetto del trattato di pace del 1979 tra Egitto e Israele. (segue) (Cae)