Slovacchia: ministro Esteri, dovremmo essere più impegnati in Medio Oriente

- Gli eventi politici e la situazione di sicurezza in Medio Oriente hanno un impatto diretto sull'Europa e gli Stati membri dell'Ue. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Slovacchia, Ivan Korcok, ripreso dall'agenzia di stampa "Tasr". Per Korcok questo è un buon motivo perché il suo Paese si assuma maggiori impegni in Medio Oriente, promuovendo i suoi interessi e approfondendo le relazioni bilaterali nella regione. Il ministro ha fatto queste affermazioni durante un incontro al suo dicastero con i rappresentanti diplomatici della Slovacchia in Medio Oriente. "Se vogliamo riuscire nella promozione dei nostri interessi, siano essi politici o commerciali ed economici, dobbiamo capire bene le tendenze e il contesto della regione", ha continuato Korcok. (Vap)