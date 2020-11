Russia: Rosneft registra perdite netta di 1,9 miliardi di euro in nove mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le perdite nette della compagnia energetica russa Rosneft in base agli standard contabili internazionali nel terzo trimestre sono state di 64 miliardi di rubli (700 milioni di euro), mentre dall'inizio dell'anno di 177 miliardi di rubli (1,93 miliardi di euro). È quanto contenuto nei documenti informativi della società. Nel terzo trimestre, l'Ebitda è raddoppiato rispetto al periodo precedente e ha raggiunto i 366 miliardi di rubli (4 miliardi di euro). Nei primi nove mesi, l'indicatore è diminuito del 47,7 per cento, a 845 miliardi di rubli (9,23 miliardi di euro). "La riduzione dell'utile netto rispetto allo stesso periodo del 2019 è stata causata dall'impatto negativo delle fluttuazioni di mercato associate alla pandemia Covid-19, nonché dall'effetto negativo di fattori non monetari", si legge in una nota di Rosneft. (Rum)