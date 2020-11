Imprese: Gallia (Fincantieri), ci aspettiamo ripresa redditività a partire dal 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati di Fincantieri al 30 settembre 2020 dimostrano la resilienza della società, la cui flessibilità sul piano finanziario ha consentito di rafforzare ulteriormente il rapporto con i clienti e non registrare alcuna cancellazione in termini di ordini. Così Fabio Gallia, direttore generale di Fincantieri, durante la conference call odierna dedicata agli analisti. “Ci dirigiamo verso una graduale ripresa della redditività a partire dal prossimo anno: nonostante il contesto estremamente sfidante abbiamo un backlog molto diversificato e solido, e ci aspettiamo il ritorno ad una nuova normalità per il 2022”, ha detto, aggiungendo che il 2021 sarà un “anno di transizione”. (Ems)