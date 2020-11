Romania: fatturato settore industriale in calo del 10 per cento nei primi nove mesi del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato totale del settore industriale (mercato interno e mercato esterno), in termini nominali, è diminuito del 10 per cento tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania con un comunicato. Il calo è dovuto principalmente alla contrazione dell'industria estrattiva (-13,9 per cento) e dell'industria manifatturiera (-9,6 per cento.). Riguardo i principali gruppi industriali si sono registrate diminuzioni del fatturato nei seguenti settori: industria energetica (-34,1 per cento), industria dei beni strumentali (-13,3 per cento), industria dei beni intermedi (-5,3 per cento) e industria dei beni correnti (-2,2 per cento). Il fatturato del settore industriale è aumentato, a settembre 2020, del 5,1 per cento rispetto a settembre 2019, a seguito dell'aumento dell'industria manifatturiera (+ 5,5 per cento). Il fatturato dell'industria, a settembre 2020, rispetto al mese precedente è aumentato dell'11 per cento come effetto della crescita registrata nell'industria manifatturiera (+ 11,2 per cento) e nell'industria estrattiva (+ 4,9 per cento). Rispetto al mese precedente, l'attività registrata nel settore dell'industria è aumentata, in totale, del 21 per cento per effetto delle attività svolte dall'industria manifatturiera (+ 21,4 per cento) e dall'industria estrattiva (+8,3 per cento). (Rob)