Covid: 419.593 morti in America latina (9)

- Con 3.795 casi di contagio e 63 morti, l’Uruguay continua ad essere uno dei paesi in cui la pandemia risulta essere più sotto controllo. A fronte di un recente incremento dei contagi, attribuito tra l’altro ad alcuni appuntamenti elettorali, il governo di Luis Lacalle Pou ha deciso di chiudere le frontiere al turismo nell’imminente periodo estivo, rinunciando al tradizionale e corposo flusso di turisti della regione. A tutti gli uruguayani in entrata verrà chiesta prova recente del test, con esito negativo. In Paraguay si registrano 69.653 casi e 1.543 decessi. Il governo ha avviato un piano di progressivo allentamento della quarantena con l'apertura scaglionata dei settori produttivi e valutazioni a intervalli di 21 giorni. Le prime a ripartire sono state le industrie, i servizi alla persona, le prestazioni artigianali, gli studi professionali e le officine, poi è venuta la volta di negozi e centri commerciali. Rinviate di un anno le elezioni municipali. (Abu)