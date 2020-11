Sociale: Pd Lazio, in tutte le sezioni di Roma iscritti a disposizione per deboli e fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi fa la spesa solidale, chi distribuisce da mangiare, chi aiuta chi non può uscire di casa, chi fa telefonate per parlare con persone sole per dare informazioni, chi aiuta a compilare una domanda telematica. Ecco il Pd che mi piace di più". Lo scrive su Facebook il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi. "In tutta Roma le nostre sezioni e i nostri iscritti hanno scelto di mettersi a disposizione dei più deboli e dei più fragili. In alcuni casi da soli ma più spesso insieme a tante associazioni della solidarietà. Ricostruiamo comunità. I valori si vivono non si raccontano. Essere umani è questa per oggi la priorità", conclude.(Rer)