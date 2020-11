Regno Unito: Covid, immunità di gregge messa in pericolo da fake news su vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un nuovo studio pubblicato dalla London School of Hygiene & Tropical Medicine, vi sarebbe il reale rischio che l'obiettivo di raggiungere l'immunità di gregge una volta che il vaccino anti Covid-19 sarà disponibile nel Regno Unito sia difficilmente raggiungibile a causa di disinformazione online e fake news. La ricerca ha provato che anche una breve esposizione a fonti di disinformazione online potrebbe essere sufficiente a convincere oltre tre milioni di adulti a non procedere con la propria vaccinazione. Secondo gli autori dello studio, questa riluttanza potrebbe significare che meno della metà potrebbe essere protetta, lasciando la soglia dell'immunità di gregge (necessaria per prevenire la diffusione di nuovi focolai in futuro) molto lontana dall'essere raggiunta. Lo studio ha infatti rivelato che, se prima dello studio il 54 per cento del campione si era mostrato "decisamente a favore" dell'inoculazione del vaccino, dopo essere stati esposti a cinque fake news sui vaccini che erano circolate ampiamente sui social media britannici questa estate, i numeri sono scesi fino al 48 per cento: una perdita di sei punti percentuali, che si tradurrebbe in circa tre milioni di adulti. (Rel)