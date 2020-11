Sardegna: sì del Cts all'apertura delle discoteche, oggi due esperti saranno interrogati in Procura a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato Tecnico Scientifico avrebbe dato il via libera all'apertura delle discoteche in Sardegna nel periodo di Ferragosto. Lo direbbe una mail dell'immunologo Stefano Vella, componente del Comitato, che informava la Giunta Regionale del suo giudizio favorevole e di quello del collega Giovanni Sotgiu. Un parere decisivo per l'ordinanza del governatore, datata 11 agosto, con cui si dava il via libera all'attività delle discoteche. La mail, insieme ad una corposa documentazione, è ora al vaglio dei magistrati della Procura di Cagliari (il team guidato dal procuratore aggiunto Paolo De Angelis e composto dai sostituti Daniele Caria, Guido Pani e Maria Virginia Boi). Il materiale è stato prelevato dagli uomini Squadra Mobile di Cagliari che mercoledì sera si sono presentati begli uffici della Regione in viale Trento. I magistrati cagliaritani sentiranno oggi gli esperti Stefano Vella che Giovanni Sotgiu per verificare la veridicità del contenuto della mail e per capire come mai si sia arrivati a quel parere. Il pool di pm della Procura di Cagliari si confronteranno anche con i magistrati di Tempio che indagano sull'osservanza delle misure di sicurezza all'interno delle strutture alberghiere della Costa Smeralda per capire se ci sia qualche correlazione fra possibili mancanze in termini di sicurezza e l'aumento dei positivi. Il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, ha fatto acquisire ieri dai Carabinieri documenti che spiegano quali prescrizioni la Regione abbia previsto per concedere l'apertura dei locali. (Rsc)