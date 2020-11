Kosovo: Covid, coprifuoco dalle 19 alle 5 nei comuni più colpiti dalla pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo sta di nuovo andando incontro ad una serrata a causa dell'aggravarsi della situazione dei contagi da coronavirus. Lo ha dichiarato il primo ministro kosovaro, Avdullah Hoti ha dichiarato in un'intervista all'emittente "Radio Free Europe". "La situazione è davvero molto, molto grave. Il numero di casi è estremamente alto e ci stiamo avvicinando ai limiti delle capacità dei nostri ospedali. Siamo costretti a prendere misure piuttosto drastiche. Abbiamo già attuato alcune misure, alcune misure più severe la scorsa settimana, e ora stiamo preparando misure che credo entreranno in vigore tra due giorni perché stiamo conducendo delle consultazioni necessarie con diverse organizzazioni, imprese, camere di commercio, con diversi gruppi che sono principalmente interessati dalle misure, ma siamo costretti ad attuare queste misure", ha spiegato. Hoti ha detto che le nuove misure restrittive dovrebbero entrare in vigore tra due giorni aggiungendo di comprendere le preoccupazioni delle imprese ma che "proteggere la salute pubblica" è di primaria importanza. Durante l'intervista, Hoti si è anche opposta alle richieste di sospendere il dialogo con la Serbia. "Ci sono due scelte: possiamo o mantenere il Paese isolato e lamentarci con comunicati e conferenze stampa a Pristina, oppure possiamo andare a Bruxelles, sederci al tavolo del dialogo e proteggere gli interessi dello Stato del Kosovo. Ho scelto quest'ultima opzione", ha aggiunto. (segue) (Alt)