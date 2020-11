Kosovo: ambasciatore italiano e Kfor mediano intesa su riabilitazione strade nel comune di Decani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di un recente incontro a Pristina del Consiglio di attuazione e monitoraggio (implementation and monitoring council (Imc) è stata approvata un'intesa per la riabilitazione delle strade nel comune di Decani, nel rispetto delle norme rilevanti del Kosovo sulla protezione delle Zone speciali del 15 giugno 2008. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui l'intesa include lo sviluppo simultaneo sia di uno svincolo internazionale esterno alla Zona di protezione speciale sia di una strada locale all'interno della Zona speciale attorno a Decani. "L'intesa punta a migliorare i rapporti tra le comunità tramite la protezione del patrimonio culturale e religioso, ed a rafforzare lo sviluppo economico nel comune di Decani e nella regione", evidenzia il comunicato stampa. L'intesa è stata mediata dall'ambasciatore italiano in Kosovo Nicola Orlando con il sostegno del comandante della missione Nato Kfor, generale Michele Risi. I membri dell'Imc continueranno a seguire l'attuazione dell'intesa con il sostegno della missione Kfor nell'ambito del suo mandato. "E' un primo passo nella direzione giusta", ha commentato l'ambasciatore Orlando rinnovando tramite Twitter l'invito a tutte le parti a lavorare da vicino per l'attuazione dell'intesa. "L'Italia rimane pronta ad aiutare", ha concluso l'ambasciatore. (Kop)