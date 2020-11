Nassiriya: M5s, ricordiamo tutti i caduti italiani in missioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori del M5s della commissione Difesa di palazzo Madama, in una nota, afferma: "oggi ricordiamo e onoriamo le vittime italiane della strage di Nassirya del 12 novembre di diciassette anni fa. L'attacco contro la base italiana Maestrale provocò ventotto morti, di cui diciannove italiani - dodici Carabinieri, cinque militari dell’Esercito e due civili- e nove iracheni, e cinquantotto feriti, di cui venti italiani - diciannove Carabinieri e un civile - e trentotto iracheni. Oggi, Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili italiani nelle missioni internazionali per la pace, ricordiamo e onoriamo anche gli altri diciassette caduti italiani in Iraq, i cinquantatré caduti in Afghanistan, gli otto caduti in Kosovo, i sette in Libano e tutti gli altri caduti in settant'anni di missioni, centottanta italiani caduti in tuto, che meritano di essere ricordati e onorati".(Com)