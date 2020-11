Kosovo: Scalfarotto, soluzione diatriba sulle strade a Decani è passo importante per dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione della diatriba sulle strade nella zona di Decani è un passo importante nel dialogo in Kosovo, facilitato dall’impegno diplomatico italiano. Lo ha sottolineato il sottosegretario agli Esteri, Ivan Scalfarotto, ringraziando tramite Twitter l'ambasciatore italiano a Pristina Nicola Orlando e il comandante della missione Nato Kfor, generale Michele Risi, "per il loro eccellente lavoro". Nel corso di un recente incontro a Pristina del Consiglio di attuazione e monitoraggio (implementation and monitoring council (Imc) è stata approvata un'intesa per la riabilitazione delle strade nel comune di Decani, nel rispetto delle norme rilevanti del Kosovo sulla protezione delle Zone speciali del 15 giugno 2008. Secondo quanto riportato da una nota stampa, l'intesa include lo sviluppo simultaneo sia di uno svincolo internazionale esterno alla Zona di protezione speciale sia di una strada locale all'interno della Zona speciale attorno a Decani. (segue) (Kop)