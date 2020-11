Corea del Sud-Usa: Moon si congratula con i leader del Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha espresso le proprie congratulazioni alla presidente democratica della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, e agli altri leader del Congresso federale Usa rieletti lo scorso 3 novembre, ed ha chiesto il loro sostegno per consolidare ulteriormente l’alleanza tra i rispettivi paesi e gli sforzi per la denuclearizzazione della Penisola coreana. Lo ha reso noto la presidenza sudcoreana oggi, 13 novembre. Moon ha inviato una serie di telegrammi di congratulazioni, nei quali ha espresso la propria riconoscenza alla leadership del Congresso e ad altre organizzazioni legate alla Corea per il loro sostegno all’alleanza bilaterale. Tra i destinatari dei messaggi, oltre a Pelosi, figura il leader della maggioranza repubblicana al Senato Mitch McConnell, il capogruppo democratico alla Camera, Steny Hoyer, e il presidente della commissione Relazioni estere del Senato, James Risch. (segue) (Git)