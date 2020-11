Corea del Sud-Usa: Moon si congratula con i leader del Congresso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha tenuto ieri un colloqui telefonico con il candidato democratico alla presidenza Usa Joe Biden, per la prima volta da quando i media Usa hanno proclamato quest’ultimo vincitore delle elezioni presidenziali del 3 novembre. I due leader hanno riaffermato l’impegno di Seul a rafforzare l’alleanza tra i rispettivi paesi e a perseguire la denuclearizzazione della Corea del Nord; Moon e Biden hanno concordato inoltre di tenere un incontro “il prima possibile dopo l’inaugurazione di Biden, il prossimo gennaio”. Secondo “Kbs News”, il presidente sudcoreano si è complimentato con Biden “per la sua recente vittoriale elettorale, ed elogiando la pluridecennale carriera politica dell’ex vicepresidente Usa”. Biden ha espresso l’impegno a mantenere l’attuale presenza militare Usa in Corea del Sud: il presidente Usa in carica, Donald Trump, ha ventilato in diverse occasioni un ridimensionamento del contingente Usa in Corea del Sud, anche in risposta alle resistenze di Seul sul fronte della ridefinizione degli oneri per lo stazionamento delle truppe Usa. (segue) (Git)