Corea del Sud-Usa: Moon si congratula con i leader del Congresso (3)

- Il ministro degli Esteri della Corea del Sud, Kang Kyung-wha, ha incontrato a Washington il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, lo scorso 9 novembre. I due funzionari hanno riaffermato l’impegno reciproche dei rispettivi Paesi a tutelare la pace nella Penisola coreana, e a proseguire gli sforzi per la denuclearizzazione della Corea del Nord, due giorni dopo la proclamazione di vittoria del democratico Joe Biden alle elezioni presidenziali Usa dello scorso 3 novembre. “Durante l’incontro, il segretario Pompeo e il ministro degli Esteri Kang hanno discusso le priorità bilaterali e regionali, incluso il coordinamento per garantire la pace nella Penisola coreana ed espandere la cooperazione tramite la Strategia indo-pacifica degli Stati Uniti e la Nuova politica meridionale della Corea del Sud”, ha dichiarato tramite una nota il portavoce del dipartimento di Stato Cale Brown. Kang è giunta negli Usa domenica, 8 novembre, ed avrebbe in agenda anche incontri con i consiglieri di politica estera di Biden. (segue) (Git)