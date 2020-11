Sud-est asiatico: Asean approva misure congiunte contro il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader degli Stati membri dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) hanno approvato una serie di documenti che delineano misure comuni tese a fronteggiare la pandemia di coronavirus, in occasione del 37mo summit dell’Asean, in corso da ieri, 12 novembre. Tra le misure più rilevanti approvate dai capi di Stato e di governo del Sud-est asiatico figura l’adozione di un Quadro per la ripresa globale e del relativo piano di attuazione, concepito come una sorta di “strategia di uscita” regionale dalle ricadute economiche e occupazionali della crisi pandemica. I leader dell’Asean hanno anche adottato una Dichiarazione relativa a misure quadro per il ripristino di corridoi aerei per i viaggi tra i paesi, e un quadro strategico Asean per le emergenze di salute pubblica. I leader dell’organizzazione regionale hanno annunciato infine la creazione di riserve regionali di forniture mediche, e l’approvazione di un piano per la creazione di un centro pubblico regionale per le emergenze sanitarie e le patologie emergenti. (segue) (Fim)