Nagorno-Karabakh: Eliseo, colloquio tra Macron e Pashinyan su cooperazione umanitaria

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, nella serata di ieri, 12 novembre. Lo ha reso noto l'Eliseo con un comunicato. Macron ha informato il premier "della riunione che ha organizzato nel pomeriggio di ieri "per mobilitare lo sforzo umanitario della Francia", si legge nella nota. Il presidente francese "ha espresso la sua soddisfazione per la cessazione degli scontri, ha ricordato la sua amicizia per l'Armenia e il suo popolo, così come la sua disponibilità nel costruire una soluzione politica duratura e accettabile per tutte le parti nel Nagorno-Karabakh", ha fatto sapere la presidenza di Parigi. Prima del colloquio Macron ha ricevuto all'Eliseo alcuni rappresentanti della comunità armena in Francia. Tra questi c'erano delle organizzazioni non governative come l'Unione generale armena di beneficenza, il Fondo armeno di Francia e Coordinazione sud, ma anche delle personalità del mondo dello spettacolo e dello sport come il compositore Andre Manoukian, l'ex calciatore Youri Djorkaeff e Nicolas Aznavour, figlio del cantante Charles. Macron ha annunciato loro l'invio di aiuti umanitari ad Erevan e ha evocato il proseguimento di una cooperazione ospedaliera. L'Eliseo ha precisato che nei prossimi giorni Parigi invierà un cargo aereo con gli aiuti. (Frp)