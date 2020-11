Germania: Covid, ministro Salute, impiegare anche personale medico-sanitario contagiato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte al pandemia di coronavirus, in caso di emergenza, il personale medico-sanitario della Germania potrebbe essere chiamato a operare anche se contagiato. È quanto dichiarato dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per Spahn è “meglio” che chi è stato contagiato e le persone con cui è venuto a contatto rimangano in quarantena”. Tuttavia, se a causa dei contagi la disponibilità di personale in ospedali, cliniche, studi medici e case di cura dovesse crollare, si deve considerare la “seconda scelta migliore”. Secondo il ministro della Salute tedesco, potrebbe quindi essere “necessario” che medici e infermieri venuti a contatto con un caso di Sars-Cov2 continuino a lavorare. In tal caso, il personale medico-sanitario dovrebbe indossare le maschere di protezione Ffp2 ed effettuare test giornalieri per il coronavirus. In una situazione veramente estrema, ha aggiunto Spahn, potrebbero dover lavorare anche medici e infermieri risultati positivi agli esami per il Covid-19, “con dispositivi di protezione molto particolari”. (Geb)