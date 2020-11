Siria: conclusa a Damasco conferenza internazionale sui rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa la Conferenza internazionale sui rifugiati, inaugurata mercoledì 11 novembre al Palazzo dei congressi di Damasco, in Siria. La dichiarazione congiunta finale dell’evento, letta dal vice ministro degli Affari esteri e degli Espatriati di Damasco, Ayman Sousan, conferma la “piena adesione” alla sovranità, indipendenza e unità territoriale della Repubblica araba siriana e alla sicurezza del suo territorio. Inoltre, riferisce l'agenzia di stampa siriana "Sana", la dichiarazione ribadisce la necessità di proseguire la lotta al terrorismo, “in tutte le sue forme e aspetti”, eliminando organizzazioni come lo Stato islamico e altri gruppi terroristici. Riguardo ai rifugiati, la dichiarazione afferma la necessità di garantire loro assistenza nel ritornare volontariamente e in sicurezza nei luoghi scelti e il bisogno di ricostruire le aree danneggiate dalla guerra. Alla conferenza, organizzata insieme alla Russia, hanno partecipato secondo le autorità siriane, i rappresentanti di 27 paesi e dodici organizzazioni non governative internazionali, oltre alle Nazioni Unite (in qualità di osservatore). Mentre la Turchia non è stata invitata a prendere parte all'evento, né l'Unione europea né i suoi Stati membri, ufficialmente invitati, vi hanno partecipato. (Res)