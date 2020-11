Germania: Covid, Soeder (Csu), intelligence deve monitorare di più i negazionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agenzia di intelligence interna della Germania, l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione deve monitorare “in maniera più intensa” Pensiero laterale (Querdenken), movimento di negazionsti del coronavirus che contesta le norme anticontagio. È quanto dichiarato dal presidente dell'Unione cristiano-sociale Markus Soeder, primo ministro della Baviera. Intervistato dal quotidiano “Muenchner Merkur”, Soeder ha affermato: “All'inizio, in Germania abbiamo sottovalutato i cittadini dell'Impero (Reichsbuerger) e poi abbiamo sperimentato come un'idea completamente assurda possa rappresentare una seria minaccia per lo Stato e la vita”. I Reichsbuerger sono nostalgici dell'impero tedesco che, non necessariamente monarchici, non riconoscono la Repubblica federale di Germania e le sue leggi e sostengono forme di autogoverno comunitario a livello locale, di norma confinate a limitati agglomerati rurali o a singole abitazioni. Tra le attività dei Reichsbuerger figurano ronde di sorveglianza nelle città e l'organizzazione di milizie armate. I cittadini dell'impero sono tra i componenti di Pensiero laterale, in cui militano anche estremisti di destra, sostenitori delle teorie del complotto, seguaci delle medicine alternative e dei culti New age. Per Soeder, Pensiero laterale si sta sviluppando in maniera “sempre più simile a una setta”, con “rifiuto della discussione” e “bolle di radicalizzazione”. (Geb)