Covid: Di Maio, subito nuove zone rosse (2)

- l Piemonte è zona rossa, la Campania no. È difficile da spiegare nel nord ovest. "Ripeto: la prima cosa è la vita. Se ci sono dei dati che ci fanno pensare che questa possa essere messa a rischio, allora si deve intervenire. Subito. Ed è evidente che c'è l'esigenza di allargare le zone rosse. Mi auguro saranno individuate quantomeno delle zone rosse, dove la situazione oggi appare drammatica". I contagi hanno superato quota un milione. "Bisogna fermare il trend, liberare gli ospedali, non possiamo rischiare che non ci siano posti letto per chi fa un incidente stradale o deve fare la chemio per un tumore. Il 53 per cento dei posti letto nei reparti di medicina, a livello nazionale è ormai occupato da pazienti Covid e il valore del 40 per cento è definito come soglia critica. Credo sia necessario intervenire con criterio e come sempre ci affidiamo al comitato scientifico", ha concluso Di Maio. (Res)