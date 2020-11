Autostrade: Di Maio, le intercettazioni sono impressionanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha letto le intercettazioni dell'inchiesta Autostrade, che in una intervista a "La Stampa" definisce "impressionanti. Se ne fregavano dei cavi corrosi e sono morte 43 persone per queste negligenze. Non possiamo farci prendere in giro, la magistratura è intervenuta, deve farlo anche la politica con fermezza". Un tweet del vice segretario del Pd Andrea Orlando: le carte dell'inchiesta dicono molto su un certo capitalismo italiano. "È un tweet che condivido". La ministra De Micheli ha detto: a breve chiuderemo la trattativa. "Alcuni dossier hanno dei tempi più lunghi, più complessi, l'importante è che non siano infiniti. Servono certezze. La politica, altrimenti perde di credibilità", ha concluso Di Maio.(Res)