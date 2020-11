Usa: Di Maio, continueremo a lavorare al meglio con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una intervista a "La Stampa" dice che si è "congratulato per l'elezione di Joe Biden" e crede sia "altrettanto importante l'elezione della vicepresidente Kamala Harris. Detto questo, finora abbiamo lavorato benissimo con l'amministrazione Trump e sono convinto che continueremo a lavorare al meglio anche con Biden". Trump si rifiuta però di concedere la vittoria. "Non entro negli affari interni di un altro Paese. L'amicizia tra Italia e Usa è indissolubile", ha concluso Di Maio.(Res)