Regioni verso la zona rossa: oggi la decisione. Di Maio: "Campania fuori controllo"

- La curva dei contagi sembra iniziare a raffreddarsi e confidiamo di vaccinare i primi italiani alla fine di gennaio. E' quanto ha dichiarato in conferenza stampa il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri che ha voluto ribadire come siano necessarie misure differenziate in basse alla situazione delle varie Regioni. Si deciderà oggi, infatti, la sorte di Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto.In una intervista a "La Stampa" il ministero degli Esteri, Luigi Di Maio, ha dichiarato che "la Campania è fuori controllo e la necessità di allargare le zone rosse è evidente. Gli enti locali hanno mostrato poca lealtà. Ma ora basta. Lo Stato deve intervenire". Secondo il ministro è ora di agire perché non è possibile avere "persone curate in auto e nei parcheggi, altre che muoiono in ambulanza, la Campania è in ginocchio, tra l'altro è la mia terra, mi addolora. Servono restrizioni subito, non si doveva arrivare a questo punto, la gente sta morendo, proviamo a pensare alla famiglia di quel paziente e di tanti altri, ai medici sotto stress, se non si interviene qui si rischia di implodere, lo dico da giorni".L'ultimo bollettino sulla diffusione del Covid nel Paese parla di quasi 38 mila nuovi casi con 636 decessi. Anche se il numero dei dimessi/guariti è in netto aumento, gli attualmente positivi ammontano a 635.054 con Regioni effettivamente in condizioni più critiche. La distribuzione territoriale vede la Lombardia in testa con 9.291 casi seguita dal Piemonte (4.787), Campania (4.065), Veneto (3.564), Lazio (2.686) e Emilia Romagna (2.402).Anche la Regione Lazio, secondo quanto si apprende, si starebbe preparando alla chiusura delle grandi strutture nei giorni prefestivi e festivi. Si valuta, infatti l'ipotesi di una nuova ordinanza che possa prevedere tre punti principali: la chiusura nei giorni prefestivi e festivi delle grandi strutture (2.500 mq), fatto salvo generi alimentari, edicole, tabaccai e farmacie. Il secondo pilastro di questo ipotetico provvedimento è quello di chiudere nei festivi i mercati, salvo anche in questo caso i generi alimentari. Nel terzo punto si ribadisce l'obbligo, per le strutture rimaste aperte, di rispettare tutte le regole anti-Covid-19, come il contingentamento e il distanziamento sociale.Per quel che riguarda la distribuzione dei vaccini da gennaio, Arcuri ha chiarito "inizieremo con un programma che interesserà 1,7 milioni di italiani". Inoltre "abbiamo iniziato ad occuparci per la logistica della distribuzione delle prime dosi che saranno presto disponibili che sarà nazionale". Per ora "abbiamo pensato che dobbiamo molto in fretta individuare le prime categorie di italiani a cui sarà somministrato il vaccino che andranno ordinate in funzione della loro fragilità e dell'esposizione al virus. Questo - ha aggiunto - a cominciare da chi lavora negli ospedali, che saranno tra i primi, e poi le persone più anziane, più fragili". Rispondendo ad una domanda di "Agenzia Nova" sul coinvolgimento di medici di base e farmacisti per la somministrazione del vaccino contro il Covid, quando sarà disponibile, ha chiarito che "per somministrare bisogna avere requisiti professionali e in questa prima fase di vaccinazioni sarà una cosa molto importante da rispettare". (Rin)