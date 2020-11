Terrorismo: Al-Issa (Lega musulmana), è un grave errore attribuire all'Islam questa ideologia che odia tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima Nizza, poi Vienna: l'Europa è di nuovo nel mirino del terrorismo islamista. "Ne sono molto addolorato - dice il segretario generale della Lega musulmana mondiale al "Corriere della Sera" -. Chi ama la pace nel nostro mondo deve unire gli sforzi per affrontare questo terrorismo. Ma è un grave errore attribuire all'Islam questa ideologia terroristica che odia tutti, è quello che vogliono i terroristi. Quando la si attribuisce all'Islam, i terroristi realizzano alcuni dei loro obiettivi, creando conflitti tra seguaci di religioni e culture diverse". Gli europei sentono minacciati i valori di libertà d'espressione, i diritti civili. "Senza libertà non può esserci mondo civilizzato. Ma crediamo anche che le libertà debbano prendere in considerazione la dignità degli altri". Dunque, andrebbero limitate. "La 65esima sessione dell'Assemblea generale dell'Onu, al 68esimo punto dell'ordine del giorno, ha affermato che insultare le religioni è un grave affronto alla dignità umana. E la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che insultare il profeta Maometto (che Dio lo benedica e gli conceda la pace) non rientra nella libertà di opinione. Ciò nonostante, noi sosteniamo che tutto questo non può diventare un pretesto per l'odio, la violenza o il terrorismo. Noi invitiamo a un vero dialogo tra Oriente e Occidente: abbiamo così tanti punti in comune". Il segretario considera i terroristi jihadisti come 'falsi islamici'. Ma loro affermano di essere i veri, anzi, gli unici islamici. "Loro fingono di agire in nome dell'islam. Ma hanno contro più di un miliardo e ottocento milioni di musulmani nel mondo. Sappiamo che estremismo, violenza e terrorismo erano comuni tra molti seguaci delle religioni e di molte ideologie, la storia ne è testimone". Si teme una possibile ondata di islamofobia in Europa, per effetto di questi attacchi. "Tutto è possibile, ma bisogna essere ottimisti. In Europa ci si rende conto che i crimini di violenza e terrorismo sono compiuti da persone malvagie e che il mondo islamico li condanna completamente", ha concluso Al-Issa. (Res)