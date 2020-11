Libia: accordo del Comitato militare, primo passo è rimuovere i mercenari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il funzionario della squadra di sicurezza della missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Salim Raad, ha annunciato che è stato raggiunto un accordo nel Comitato militare libico di Sirte ieri per rimuovere mercenari e combattenti stranieri dalle linee di battaglia. "Ritirare i mercenari dalle linee di battaglia è un primo passo prima di rimuoverli dalla Libia", ha detto in una conferenza stampa, a margine dei colloqui militari tra le fazioni libiche, che si è tenuta a Sirte. Raad ha aggiunto: "Abbiamo raggiunto un accordo anche per rendere sicura e aperta la strada costiera".(Lit)