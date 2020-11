Difesa: Germania, Fdp critica ristrutturazione forze speciali esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberaldemocratico (Fdp) ha criticato la ristrutturazione del Comando forze speciali dell'esercito tedesco (Ksk), avviato dal ministero della Difesa nella scorsa estate allo scopo di epurare il reparto dall'infiltrazione dell'estrema destra, per cui è da anni al centro delle polemiche. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la riforma del Ksk prevede, tra l'altro, che l'addestramento non venga svolto più all'interno dell'unità, ma sia affidato Centro di addestramento della fanteria, con sede ad Hammelburg in Baviera. Ciò significa che la supervisione tecnica e il reclutamento del Ksk saranno sotto il controllo di ufficiali esterni al reparto. Tuttavia, secondo la Fdp, tale decisione aggrava la frammentazione dei reparti d'élite della Germania, articolati in Ksk, Comando forze speciali della marina (Ksm) e 64ma Squadriglia elicotteri per l'aeronautica. Tale situazione “disperde la responsabilità, rallenta i processi e rende il controllo più difficile”. Per la Fdp, la soluzione è invece istituire un Comando delle operazioni speciali delle Forze armate (Bundeswehr), in cui riunire Ksk, Ksm e 64ma Squadriglia elicotteri. L'attività operativa verrebbe diretta dal Comando operazioni speciali. A ministero della Difesa, si insedierebbe un “direttore nazionale per le operazioni special”, con il grado di generale, responsabile per le unità d'élite. Il modello sono i comandi unificati per le forze speciali già in funzione in diversi Stati parte della Nato. Per la formazione di ufficiali e sottufficiali del Comando delle operazioni speciali della Bundeswehr andrebbe istituita un'apposita scuola. (Geb)