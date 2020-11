Conte: "La presidenza italiana del G20 metterà la salute al centro dell'agenda"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima presidenza italiana del G20 metterà la salute globale in cima alla sua agenda. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo secondo intervento video in occasione della terza edizione del “Paris Peace Forum". Secondo Conte, l'Italia è pienamente impegnata "a portare avanti e supportare il lavoro fondamentale di Act-Accelerator (l’iniziativa mondiale di Onu e Oms per accelerare sul vaccino). Insieme alla Commissione europea, nel 2021 l'Italia ospiterà anche un Global Health Summit, che si concentrerà sulla nostra risposta alla pandemia, sul sostegno finanziario necessario all'Act-Accelerator e sull'obiettivo di costruire sistemi sanitari nazionali resilienti", ha spiegato Conte. "L'umanità ha bisogno di leadership e solidarietà per sconfiggere il coronavirus. L'Italia è pronta a contribuire a questo obiettivo comune", ha concluso.Una volta che il vaccino contro il Covid-19 sarà reso disponibile bisognerà garantirne una “equa distribuzione” a livello mondiale. “Siamo fiduciosi che scienza, medicina e tecnologia ci daranno gli strumenti di cui abbiamo bisogno ed è ora nostra responsabilità garantire un’equa distribuzione del vaccino nel mondo: è una sfida importante che richiede un piano molto accurato”, ha detto Conte, che ha ricordato come sin dall’inizio della pandemia l’Italia ha fatto appello per una risposta multilaterale e multidimensionale.“La seconda ondata della pandemia ha richiesto ai nostri governi di prendere nuove difficili decisioni e richiedere sacrifici importanti per nostri cittadini”, ha aggiunto il capo del governo. “Soluzioni nazionali non sono sufficienti, dobbiamo continuare a concentrarci su una partnership internazionale per dei semplici motivi: il virus non ha confini ed possiamo combatterlo efficacemente lavorando insieme per identificare la sua circolazione e trovando terapie efficaci”, ha sottolineato Conte. (Res)