Libano: Banca centrale aumenta soglia per prelievi liquidità banche

- La Banca centrale del Libano (Bdl) ha annunciato alle banche libanesi che aumenterà la soglia massima per i prelievi in lire libanesi dai conti correnti aperti presso l’istituto centrale, così da rispondere al bisogno di liquidità di certi agenti economici. Lo riferisce il quotidiano libanese "L'Orient-Le jour". La decisione impone, inoltre, alle banche di presentare settimanalmente alla Bdl giustificativi per i prelievi. Le banche potranno dunque beneficiare dell’aumento della soglia notificando ad esempio alla Bdl se i prelievi servono ad assicurare liquidità agli ospedali per il pagamento di forniture mediche, o a enti dello Stato. (Res)