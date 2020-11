Coronavirus: Utah, nuovo record con 3.919 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Utah ha riportato 3.919 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, quasi un migliaio di casi in più rispetto al suo precedente record dello scorso venerdì, quando sono stati segnalati 2.987 casi. Lo riportano i dati della Johns Hopkins University, citati dal sito di approfondimento politico "The Hill". Il triste sviluppo porta il numero di casi nello Utah a 143.639. Durante il suo briefing settimanale Covid-19, il governatore Gary Herbert, del Partito repubblicano, ha detto che i numeri non sono stati sorprendenti, ma sono comunque motivo di preoccupazione, riporta "The Hill". (Nys)