Usa: un senatore Dem attacca la deputata Ocasio-Cortez, no a folle agenda socialista

- Tensioni all'interno del Partito democratico statunitense tra sinistra e moderati. Il senatore Joe Manchin, della West Virginia, ha infatti attaccato la deputata Alexandria Ocasio-Cortez su Twitter, accusandola di portare avanti politiche impopolari e compromettere il consenso per il partito. "Definanziare la polizia? Col cavolo. Sono un orgoglioso democratico delaa West Virginia. Siamo il partito dei lavoratori e delle lavoratrici. Vogliamo proteggere il lavoro e la salute degli statunitensi. Non abbiamo una qualche folle agenda socialista e non crediamo nel togliere fondi alla polizia", ha scritto Manchin. Le fratture si sono aperte dopo che alcuni candidati Democratici alla Camera hanno fatto peggio delle aspettative, con i Democratici più conservatori che accusano i membri progressisti e impegnati nella critica al sistema poliziesco di compromettere le loro possibilità.(Nys)