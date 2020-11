Coronavirus: Mississippi, il governatore si opporrà a serrata nazionale se Biden ne proporrà una

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Mississippi, Tate Reeves, del Partito repubblicano, ha detto che il suo Stato non rispetterà una quarantena nazionale obbligatoria di sei settimane se il futuro presidente Joe Biden cercherà di farla rispettare quando entrerà in carica. Lo riporta il sito "The Hill". "Non parteciperemo a una quarantena nazionale", ha detto Reeves durante l'aggiornamento di Facebook Live sul Covid-19 di giovedì, citando il suggerimento di un consulente di Biden che una chiusura collettiva per sedare il coronavirus della durata di più di un mese potrebbe avere successo. (Nys)