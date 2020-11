Usa: Trump firma ordine per vietare investimenti in società cinesi legate a esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo che vieta gli investimenti in società cinesi legate alle forze armate. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". L'ordine apre la strada agli Stati Uniti per mettere nella lista nera le aziende cinesi che l'amministrazione sostiene siano collegate all'esercito di Pechino. L'ordine dovrebbe entrare in vigore l'11 gennaio, prima dell'inizio della nuova amministrazione presidenziale del democratico Joe Biden. Nell'ordine sono nominate una serie di società cinesi di alto profilo, tra cui Huawei. Il Dipartimento della Difesa, nel corso dell'estate, ha pubblicato un elenco di decine di aziende cinesi che ha identificato come collegate all'esercito cinese, tra cui aziende di telecomunicazioni, aviazione, aerospaziale, spedizioni e costruzioni. (Nys)