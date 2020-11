Usa: coronavirus, Corte Suprema Wisconsin boccia proroga misure emergenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema del Wisconsin ha annullato un decreto del governatore democratico Tony Evers, che mercoledì, 11 novembre, aveva prorogato il divieto di uscire di casa per i cittadini di quello Stato, in risposta all’aumento dei casi di positività al coronavirus. Secondo la Corte, Evers ha valicato i limiti della propria autorità, decretando la proroga di un mese delle misure emergenziali senza consultare i legislatori dello Stato. La sentenza della Corte Suprema comporta di fatto la riapertura del Wisconsin, che come altri Stati Usa a guida democratica aveva decretato il divieto per i cittadini di lasciare le loro abitazioni, e la chiusura delle attività commerciali. Queste ultime – bar e ristoranti inclusi – potranno riaprire immediatamente; la Corte ha invece consentito la proroga dell’ordinanza di chiusura delle scuole, ed ha riconosciuto come legittime una serie di misure restrittive adottabili dalle amministrazioni locali. (Nys)