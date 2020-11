Myanmar: elezioni, il partito di Suu Kyi si assicura la maggioranza parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale dell’Unione del Myanmar ha aggiornato i risultati parziali delle elezioni generali che si sono tenute in quel Paese lo scorso 8 novembre. La Lega nazionale per la democrazia (Nld) di Suu Kyi ha conquistato 346 dei 412 seggi parlamentari sinora assegnati, un numero sufficiente a consentire al partito di formare il prossimo governo. Il Partito della solidarietà e dello sviluppo per l’unione (Uspd), vicino alle Forze armate, ha ottenuto appena 25 seggi: un risultato che l’Uspd ha già contestato, definendolo illegittimo. I partiti etnici di Kachin e di Mon hanno ottenuto 5 seggi ciascuno, la Lega nazionale per la democrazia delle nazioni Shan due seggi, mentre il Partito del Fronte Arakan soltanto uno. Secondo le informazioni fornite dalla commissione elettorale, l’affluenza alle urne è stata del 70 per cento. Alle elezioni generali del 2015, la Lega nazionale per la democrazia si era aggiudicata 390 dei 491 seggi complessivamente interessati dalla consultazione. (segue) (Inn)