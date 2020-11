Elezioni Usa: la campagna di Trump incassa una vittoria legale in Pennsylvania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna di rielezione del presidente Usa, Donald Trump, ha vinto una battaglia legale secondaria nello Stato conteso della Pennsulvania, dove una corte d’appello ha stabilito che un piccolo numero di schede giunte ai seggi dopo il 9 novembre non debba essere conteggiato. Si tratta di schede per le quali i rispettivi elettori non abbiano fornito prove d’identità entro la scadenza del 9 novembre. Il segretario di Stato della Pennsylvania, la democratica Kathy Bookvar, aveva tentato di prorogare ulteriormente la scadenza sino a ieri, 12 novembre, ma il giudice Mary Hannah Leavitt, presidente della Corte d’appello del Commonwealth della Pennsylvania, ha stabilito che tale iniziativa è illegittima. Non è chiaro quanti voti siano interessati dalla sentenza, che però non consentiranno a Trump di ribaltare l’esito contestato delle elezioni in quello Stato, chiusesi con un vantaggio di 54mila voti per il democratico Joe Biden. La Pennsylvania, che assegna 20 grandi elettori, è uno dei punti focali della battaglia legale ingaggiata da Trump in diversi Stati chiave assegnati al suo avversario Biden. (Nys)