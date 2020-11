Malesia: la contrazione del Pil rallenta nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (pil) della Malesia ha subito una contrazione del 2,7 per cento tra giugno e settembre 2020, secondo i dati pubblicati dalla banca centrale di quel paese oggi, 14 novembre. Il dato segna un significativo miglioramento del quadro economico rispetto al secondo trimestre, quando l’economia malese aveva subito una contrazioni del 17,1 per cento, perlopiù legata ai divieti di spostamento decretati nel paese per far fronte alla pandemia di coronavirus. Il governatore della banca centrale malese, Nor Shamsiah Yunus, ha citato miglioramenti nei settori della manifattura, dei servizi, minerario e delle costruzioni. La banca centrale ha confermato la propria previsione relativa all’andamento economico per l’intero 2020, che dovrebbe concludersi con una contrazione del pil compresa tra il 4,5 e il 3,5 per cento. La Malesia non registrava una contrazione economica dalla crisi finanziaria globale del 2009. (Fim)