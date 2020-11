Corea del Sud: coronavirus, multe per chi non indossa la mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Corea del Sud inizieranno ad imporre sanzioni pecuniarie ai cittadini che non indossano mascherine negli esercizi pubblici dove tale misura di contenimento della pandemia di coronavirus è obbligatoria. Lo riferisce il quotidiano “Korea Herald”. Le persone che non indosseranno mascherine nei locali notturni, nei centri commerciali, nei parchi a tema, dai parrucchieri e in altri esercizi dove tale misura è obbligatoria subiranno una sanzione pecuniaria sino a 100mila won (89,75 dollari). Nell’arco delle ultime 24 ore la Corea del Sud ha registrato 191 nuovi casi di coronavirus, in aumento rispetto ai 143 delle 24 ore precedenti. Si tratta del peggiore dato giornaliero registrato in quel paese da due mesi a questa parte, che porta il bilancio complessivo dei contagi dall’inizio della crisi a 28.133, e quello dei decessi a 488. (segue) (Git)