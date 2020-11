Usa-Cina: Trump proibisce investimenti in aziende controllate da Forze armate di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato ieri, 12 novembre, un nuovo decreto presidenziale che proibisce gli investimenti in aziende possedute o controllate dalle Forze armate cinesi. L’iniziativa si inserisce nel contesto di una ulteriore stretta sanzionatoria dell’amministrazione presidenziale uscente nei confronti di Pechino, in vista di un possibile cambio di politica che potrebbe coincidere con l’insediamento di una nuova amministrazione guidata dal democratico Joe Biden. Il provvedimento, che diverrà effettivo il prossimo 11 gennaio, interessa alcune decine di aziende cinesi di cui sono noti o si sospettano legami con l’Esercito popolare di liberazione. A decretare se le aziende in questione ricadano o meno nell’ambito delle nuove restrizioni sarà il dipartimento della Difesa Usa. L’ordinanza firmata da Trump afferma che la Cina “sfrutta in misura crescente il capitale degli Stati Uniti per finanziare e consentire lo sviluppo e la modernizzazione delle proprie forze armate, dell’intelligence e dell’apparato di sicurezza, consentendo di porre una minaccia diretta al territorio degli Stati Uniti e alle sue forze all’estero”. Negli ultimi giorni Trump ha accelerato la propria attività esecutiva anche su una serie di fronti interni, ad esempio in materia di libera scelta scolastica, immigrazione e altre priorità dell’agenda conservatrice, mentre si avvicina la data del 20 gennaio, quando l’insediamento di Biden alla Casa Bianca comporterebbe quasi certamente una revoca della quasi totalità delle iniziative adottate dal presidente in carica. (segue) (Nys)