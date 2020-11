Usa-Cina: Trump proibisce investimenti in aziende controllate da Forze armate di Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Commercio Usa ha annunciato ieri, 12 novembre, di aver rinviato l’attuazione di un decreto che avrebbe bandito di fatto l’applicazione cinese per la condivisione di clip video TikTok negli Stati Uniti. L’annuncio, scrive il “Wall Street Journal”, costituisce un nuovo segnale degli ostacoli incontrati dall’amministrazione del presidente Donald Trump nel tentativo di trasformare il social media in una azienda statunitense, per garantire che i dati degli utenti non possano essere trasferiti al governo cinese. L’ordinanza, che doveva entrare in vigore proprio ieri, avrebbe proibito alle aziende di fornire a TikTok servizi di hosting o di trasmissione dei contenuti, rendendo di fatto impossibili le operazioni della app negli Stati Uniti. La stretta del governo Usa su TikTok è stata guidata dal presidente Trump, e non è chiaro come il democratico Joe Biden farebbe fronte alla questione, che è una delle principali aree di attrito tra gli Stati Uniti e la Cina. (Nys)