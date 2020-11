Italia-Albania: incontro tra direttori generali delle dogane Minenna e Gazheli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi 12 novembre 2020, il direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Marcello Minenna, ha incontrato il direttore generale delle Dogane albanesi Genti Gazheli. Lo riferisce un comunicato stampa. L’incontro, condotto in modo positivo, ha consentito di analizzare i risultati conseguiti finora con il progetto Seed plus, la nuova piattaforma per la condivisione di dati e documenti prevista dal Protocollo aggiuntivo 5 all'Accordo centroeuropeo di libero scambio (Cefta) e finanziato dall’Ue, relativo alla facilitazione degli scambi tra le Amministrazioni doganali di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro e Serbia interessati al traffico frontaliero. Si è parlato anche di altre importanti questioni tecnico specialistiche legate al progetto Interreg che fa parte dell'Asse 4, che prevede di sviluppare l’accessibilità transfrontaliera, promuovendo servizi e sistemi di trasporto sostenibili e migliorando le infrastrutture pubbliche. (segue) (Com)