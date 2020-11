Nagorno-Karabakh: ministro Esteri armeno discute situazione con Russia, Francia e Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri armeno, Zohrab Mnatsakanyan, ha discusso della situazione in Nagorno-Karabakh e del destino del patrimonio culturale armeno nella regione con i ministri degli Esteri di Russia e Francia, rispettivamente Sergey Lavrov e Jean-Yves Le Drian, con il vice segretario di Stato Usa, Stephen Biegun. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri di Erevan. "Mnatsakanyan ha sottolineato che la dichiarazione congiunta dei leader di Armenia, Russia e Azerbaigian volta a stabilire un regime di cessate il fuoco e a dispiegare forze di pace non può essere considerata una soluzione globale al conflitto del Nagorno-Karabakh", si legge nella nota. "È stato notato il ruolo chiave della Turchia nel pianificare, provocare e condurre la guerra scatenata dall'Azerbaigian contro l'Artsakh (nome armeno del Karabakh), che si è espresso sia nella partecipazione diretta alle ostilità che nel coinvolgimento di militanti stranieri nella zona del conflitto", si legge nella nota. Il ministro ha escluso qualsiasi ruolo della Turchia nelle operazioni di mantenimento della pace in Artsakh, nonostante i passi compiuti da Ankara in questa direzione, precisa la nota. (segue) (Res)