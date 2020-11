Nagorno-Karabakh: ministro Esteri armeno discute situazione con Russia, Francia e Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mnatsakanyan ha sottolineato che la comunità internazionale dovrebbe immediatamente prendere provvedimenti per risolvere la crisi umanitaria in Karabakh, "scoppiata a seguito dell'aggressione turco-azera". "Il ministro degli Esteri armeno ha espresso profonda preoccupazione per il destino del patrimonio storico e culturale armeno nei territori occupati dall'Azerbaigian nell'Artsakh. Ha sottolineato che la comunità internazionale è ben consapevole dell'atteggiamento barbaro dell'Azerbaigian nei confronti del patrimonio armeno, a seguito del quale i monumenti sono stati distrutti a Nakhichevan, sul territorio dell'Azerbaigian, così come sui territori dell'Artsakh, che erano sotto l'occupazione azera durante la Prima guerra dell'Artsakh", si legge nel comunicato. "Gli interlocutori hanno sottolineato l'importanza di continuare le attività del Gruppo Osce di Minsk come unico formato con un mandato di mediazione internazionale", ha osservato il ministero. Secondo Erevan, a questo proposito, Mnatsakanyan ha sottolineato che tutte le questioni relative al processo di pace in Nagorno-Karabakh devono essere discusse esclusivamente nell'ambito del Gruppo Osce di Minsk e gli interessi degli armeni in Karabakh saranno rappresentati in questo formato. Il ministro ha sottolineato la necessità di garantire lo status del Karabakh e la piena sicurezza degli armeni che vi risiedono. (Res)